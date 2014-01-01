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حماس تستنكر توصية "المشتركة" على غانتس لتشكيل الحكومة

الإثنين 23 سبتمبر 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر توصية "المشتركة" على غانتس لتشكيل الحكومة


غزة / سما /

استنكرت حركة حماس، اليوم الاثنين، توصية القائمة العربية المشتركة على مرشح تحالف "كاحول لافان" بيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت قناة كان العبرية عن المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة حازم قاسم قوله: "من المستغرب أن تراهن أي جهة من أبناء شعبنا على حزب صهيوني متطرف".

وكانت القائمة المشتركة أوصت أمام الرئيس الإسرائيلي روؤفين ريفلين مساء أمس الأحد، بترشيح رئيس تحالف كاحول لافان بيني غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة للرئيس ريفلين: "في عصر نتنياهو لقد أصبحنا مجموعة غير شرعية.. في السياسة الإسرائيلية لم نمنح الشرعية، لكن الآن "الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح اليوم رأس الزاوية" ونحن نبحث عن طريقة لمنع نتنياهو من أن يصبح رئيس وزراء".

وأضاف عودة: "غالبية الجمهور الإسرائيلي قالوا - لا لحكم نتنياهو، لذلك سنوصي بيني غانتس كرئيس للوزراء".

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