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أردوغان: التهديدات لن تثنينا عن صون حقوق القدس

الإثنين 23 سبتمبر 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: التهديدات لن تثنينا عن صون حقوق القدس


القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ما من قوة أو تهديد، يستطيع ثني بلاده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحد، خلال مشاركته في ملتقى مع أتراك ومسلمين في في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أردوغان -وفق ما أوردته وكالة الأناضول- أن قضية القدس لا تخص المسلمين في فلسطين وحدهم، "بل هي شرف العالم الاسلامي البالغ عدده 1.7 مليار نسمة".

وتابع في هذا السياق قائلًا: "لن يثنينا أي تهديد عن حماية حقوق فلسطين والقدس الشريف، قبلتنا الأولى".

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