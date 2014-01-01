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القائمة المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي ان توصيتهم على غانتس لا تضم نواب التجمع

الإثنين 23 سبتمبر 2019 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المشتركة تبلغ الرئيس الإسرائيلي ان توصيتهم على غانتس لا تضم نواب التجمع


القدس المحتلة / سما /

أبلغ أعضاء القائمة المشتركة صباح اليوم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أن توصيتهم لا تضم نواب حزب التجمع. وذكر في الرسالة التي وجهت الى الرئيس الإسرائيلي ان التوصية باسم عشرة نواب وليس 13. وبالتالي فانه من المرجح ان يقوم الرئيس الإسرائيلي بتوكيل مهمة تركيب الحكومة لنتنياهو الذي سيحصل على 55 توصية مقابل 54 سيوصون على رئيس أزرق ابيض بيني غانتس.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية ان مسؤولين في "أزرق ابيض" بعثوا رسائل الى القائمة المشتركة مفادها انهم لن يستجيبوا الى طلبات الحزب، وذلك حتى يحثوا القائمة المشتركة أن لا توصي على رئيس "أزرق ابيض" بيني غانتس لرئاسة الحكومة.

وألمح المسؤولون في "أزرق ابيض" انهم غير معنيين بدعم القائمة المشتركة لدى رئيس الدولة حتى يحصل غانتس على عدد أقل من التوصيات ليحصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التفويض لتركيب الحكومة. ومن الطلبات التي قدمتها القائمة المشتركة وتم رفضها من ازرق ابيض كان :الغاء قانون القومية، الغاء القانون الذي يزيد من شدة فرض القانون ضد البناء الغير مرخص.

وذكرت المصادر ان القائمة المشتركة تجاهلت هذه الرسائل وقرروا دعم غانتس، دون رغبته، وضد الرسائل التي وصلتهم. وقال مسؤول بأزرق ابيض لهيئة البث الرسمية "كان" ان دعم القائمة المشتركة يتسبب بضرر جماهيري بالحزب حتى انه عرفها على انها "هجوم فكري تجاه الحزب".

وفي الطرف الثاني من الخارطة السياسية، قال مسؤولون في "يهدوت هتوراة" انه فيما لو طلب منهم نتنياهو عدم التوصية عليه أمام الرئيس، فانهم بالتأكيد سيستجيبون لطلبه ولن يوصوا عليه. وذلك لضمان ان يكون لنتنياهو عدد أقل من التوصيات لتركيب الحكومة أولا. مع ذلك لم يصلهم حتى الان مثل هذا الطلب. في المقابل حزب "يمينا" اعلن انه لن يستجيب لمثل هذا الطلب.

وأفادت تقارير إسرائيلية امس انه في "ازرق ابيض" يعتقدون ان احتمالاتهم لتشكيل حكومة ستكون أكبر فيما لو كانوا ثانيا. في المقابل يعمل نتنياهو أيضا ان يكون الثاني الذي يحصل على التفويض بتركيب الحكومة، وكان تحدث مع رؤساء أحزاب اليمين-حريديم عن الموضوع وناقش معهم الامكانية ان تقوم بعض الأحزاب بعدم التوصية عليه. وفي النهاية اتخذ القرار ان يوصوا عليه جميعا في هذه المرحلة، مع الامكانية لتغييرات في اللحظة الأخير

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