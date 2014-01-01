رام الله: إصابات بالاختناق واعتقال 4 مواطنين بينهم والدة أسير

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، فيما اعتقل 4 مواطنين بينهم والدة أسير، خلال عمليات دهم نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، في حيي الماصيون، والمصايف بمدينة رام الله، وبلدتي بيرزيت، وبرهام شمالا.

والمعتقلون هم: والدة الأسير الطالب في جامعة بيرزيت يزن مغامس من بلدة بيرزيت شمال رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت باسل فليان من قرية برهام شمال رام الله.

كما اعتقلت خلال اقتحامها المدينة، المواطن اعتراف باجس الريماوي، مدير مركز بيسان للبحوث والانماء وهو أسير محرر، والشاب نصار جرادات وهو أسير محرر.

واندلعت مواجهات خلال عمليات الدهم والاقتحام في أحياء الماصيون والمصايف وبلدة بيرزيت، أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء القاء الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.