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قرار بمنع مبيت الباصات السياحية في شوارع بيت لحم

الأحد 22 سبتمبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بمنع مبيت الباصات السياحية في شوارع بيت لحم


بيت لحم / سما /

أصدرت بلدية بيت لحم تعميمًا على جميع الفنادق بضرورة توفير مواقف آمنة لمبيت الباصات السياحية داخل حدود أرض الفندق وتوفير الأمن اللازم لها.

وقالت البلدية في بيان لها انها قررت عدم السماح بمبيت الباصات السياحية في شوارع المدينة، مؤكدة انها ستلاحق المخالفين وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم بما في ذلك كلبشة الباص وحجزه عملاً بأحكام القرار رقم (3) لسنة 2017 بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية.

وأضافت أن جميع المنشآت السياحية يمكنها المبيت في محطة الباصات المركزية مقابل رسم قدره (20) شيكل عن كل ليلة، وإعفاء الحافلات السياحية القاصدة كنيسة المهد والمسددة لرسوم الوقوف في المحطة البالغة (50) دولار.

وأشارت إلى أن محطة الباصات المركزية على اتم الاستعداد للتعاون لاستيعاب مبيت الباصات السياحية لديها، مطالبة بالالتزام بما ذكر ابتداء من يوم غد الاثنين الموافق 23-9-2019.

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