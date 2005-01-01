استقالة رئيس اتحاد ارباب الصناعة "الاسرائيلي"

القدس المحتلة / سما /

قدم رئيس اتحاد أرباب الصناعة "الاسرائيلي"، "شراغا بروش" استقالته من منصبه في أعقاب قرار النيابة تقديم لائحة اتهام ضده تنسب له الامتناع عن دفع ضرائب وتلقي شيء عن طريق الاحتيال وتزوير وثيقة.

ووفقاً لقناة "مكان العبرية"، تنوي النيابة الإسرائيلية عقد جلسة استماع له، وقال بروش إنه اتخذ قراره للحيلولة دون المس باتحاد أرباب الصناعة.

يشار الى أن الشرطة حققت في القضية ايضا مع شقيق شراغا بروش ،ياريف، ومدقق حسابات يدعى ميخائيل بار ليفاف لتورطهما في القضية.

وكان بورش قد اشغل منصب رئيس اتحدا ارباب الصناعة منذ العام 2005 حتة ى العام 2012 ثن اعيد انتخابه عام 2015 الى حين استقالته اليوم .