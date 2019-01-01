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نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خيارين!

الأحد 22 سبتمبر 2019 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على توصية القائمة العربية غانتس لتشكيل الحكومة: هناك خيارين!


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء "الاسرائيلي"  بنيامين نتنياهو ردًا على توصية القائمة العربية المشتركة، أن هناك خيارين: "إما إقامة حكومة اقلية  ترتكز على القائمة العربية التي تنكر حق  إسرائيل بالوجود كدولة يهودية ديمقراطية، وهذا الحزب يمجد منفذي العمليات  الذين يقتلون جنودنا والمستوطنين.

وأضاف نتنياهو وفق ما أوردته صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية: "الخيار الثاني إقامة حكومة وطنية، ولذلك سأعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ولا يوجد حل آخر"

وكان عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، اعلن بأن حزب القائمة سيوصي رئيس الدولة العبرية روي ريفلن عن تكليف الحزب رئيس حزب كحول لفان بيني غينتس لتولي رئاسة الوزراء .

وقال الطيبي: "سنفعل كل شيء للإطاحة يبنيامين نتنياهو.

على الصعيد ذاته، قال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: "لن نوصي لا بنتنياهو ولا غينتس، القائمة العربية المشتركة أعدائنا".

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