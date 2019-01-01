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الرئيس يستقبل في نيويورك رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

الأحد 22 سبتمبر 2019 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل في نيويورك رئيس بنك الاستثمار الأوروبي


نيويورك /سما/

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، في نيويورك، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويرنر هوير.

وشكر الرئيس، هوير، على الدعم الذي يقدمه البنك في إطار البرنامج الاستثماري بالتعاون مع صندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاعات حيوية منها الطاقة المتجددة والخدمات الطبية والزراعة والمياه.

وثمن الرئيس، التعاون الوثيق بين البنك الاوروبي للاستثمار، وصندوق الاستثمار في العديد من الاستثمارات الحيوية، ما يترك الأثر الايجابي على الاستثمار في فلسطين، داعيا  لمواصلة هذه الشراكة من اجل تحقيق اهداف دولة فلسطين في التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة.

بدوره، أكد هوير، مواصلة البنك دعم جهود دولة فلسطين في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الاستثمار في قطاعات واعدة كالطاقة المتجددة والمياه والزراعة وغيرها من المجالات الأخرى.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وكان الرئيس وصل، فجر اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، ظهر السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسيلقي كلمة هامة.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية، يعقد الرئيس سلسلة لقاءات مع أكثر من 50 رئيسا ورئيس وزراء وقيادات عالمية، تكون فلسطين حاضرة فيها بصفتها رئيسة مجموعة الـ77+ الصين.

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