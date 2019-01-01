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الحساينة يدين سحب جائزة أدبية للروائية البريطانية شمسي

الأحد 22 سبتمبر 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة يدين سحب جائزة أدبية للروائية البريطانية شمسي


غزة / سما/

أدان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، سحب جائزة أدبية للروائية البريطانية من أصل باكستاني الروائية كاملة شمسي بسبب دعمها لحركة مقاطعة الاحتلال.

وقال د. الحساينة في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد: "إن سحب الجائزة من الروائية شمسي سقوط قيمي وأخلاقي ويعبر عن اعتماد بعض المؤسسات الغربية سياسة مزدوجة في التعامل مع القضايا الإنسانية خاصة ما يتعلق بالصراع مع الاحتلال الصهيوني"

وأضاف: "بعض المؤسسات الغربية تسوق الوهم على شعوب المنطقة والعالم بأنها تعنى بحقوق الإنسان وهي تقوم بدور خطير بتجميل وجه الاحتلال الصهيوني الطافح بالكراهية والعنصرية".

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الغربية تعيش عقدة الهولوكوست وتتغافل متعمدة عن جرائم ووحشية الكيان الصهيوني ضد الأبرياء.

وأكد د. الحساينة، أن هذه المؤسسات الغربية سقطت في اختبار القيم والأخلاق وأصبحت رهينة للابتزاز الصهيوني الإسرائيلي الفج.

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