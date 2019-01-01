الصالح يبحث مع وزير التنمية المصري سبل تعزيز التعاون المشترك

القاهرة /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع وزير التنمية المحلي المصري اللواء محمود شعراوي، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك الثنائي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، خاصة فيما يتعلق بالانفكاك التدريجي عن منظومة الاحتلال الاسرائيلي والذهاب الى العمق العربي .

وقال الصالح عقب اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة اليوم، إنه سيكون هناك مذكرة تفاهم ما بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التنمية المحلية المصرية بشأن التدريب، وتبادل الخبرات، اضافة الى التجارب المصرية والفلسطينية في قطاع الحكم المحلي، واحتياج الهيئات المحلية .

وأضاف، أن توقيع مذكرة التفاهم سيكون خلال الزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الذي سيزور جمهورية مصر العربية الشهر المقبل برئاسة رئيس الوزراء محمد إشتية، حيث سيتم توقيع عدد من المذكرات والتفاهمات مع الوزارات المختصة لتعميق العمل العربي المشترك .