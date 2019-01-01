  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالح يبحث مع وزير التنمية المصري سبل تعزيز التعاون المشترك

الأحد 22 سبتمبر 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يبحث مع وزير التنمية المصري سبل تعزيز التعاون المشترك


القاهرة /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع وزير التنمية المحلي المصري اللواء محمود شعراوي،  اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون المشترك الثنائي بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، خاصة فيما يتعلق بالانفكاك التدريجي عن منظومة الاحتلال الاسرائيلي والذهاب الى العمق العربي .

وقال الصالح عقب اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة اليوم، إنه سيكون هناك مذكرة تفاهم ما بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التنمية المحلية المصرية بشأن التدريب، وتبادل الخبرات، اضافة الى التجارب المصرية والفلسطينية في قطاع الحكم المحلي، واحتياج الهيئات المحلية .

وأضاف، أن توقيع مذكرة التفاهم سيكون خلال الزيارة المرتقبة للوفد الوزاري الذي سيزور جمهورية مصر العربية الشهر المقبل برئاسة رئيس الوزراء محمد إشتية، حيث سيتم توقيع عدد من المذكرات والتفاهمات مع الوزارات المختصة لتعميق العمل العربي المشترك .

الأكثر قراءة اليوم

داخل ملجأ المدرسة.. اغتصاب جماعي بمدرسة ثانوية في "نيتيفوت" بالغلاف

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

"أزرق أبيض" يرد على مطالب "المشتركة" مقابل التوصية بغانتس.. وهذا ما قاله ..

مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

نائب العمادي يصل غزة يرافقه وفد فني لمتابعة خط كهرباء 161

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

الكشف عن شروط القائمة العربية لدعم بني غانتس في تشكيل حكومته!!

الأخبار الرئيسية

استطلاع : تزايد مؤيدي العمل المسلح كبير وسخط إزاء "جرائم الشرف"

جيش الاحتلال

شاهد.. تفاصيل جديدة.. الاحتلال ينشر فيديو وتسجيل صوتي لعملية الإنقاذ بخانيونس

اسرى

بعد فشل جلسة الحوار مع إدارة السجون.. "حماس": تعلن انضمام اسرى جدد للإضراب

حوامة

مستوطنون : إطلاق حوامة نحو كيبوتس على حدود غزة وعودتها بأمان

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة