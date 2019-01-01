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رئيس جامعة النجاح يستضيف وفدا طبيا أردنيا

الأحد 22 سبتمبر 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جامعة النجاح يستضيف وفدا طبيا أردنيا


نابلس / سما /

 استقبل رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور ماهر النتشة، اليوم، وفدا طبيا أردنيا ضم الطبيبين أسامة ومحمود العودات اللذين قدما لإعطاء ورش تدريبية لطلبة كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة في تخصصات المهارات الجراحية وإدارة الصدمات الطبية.

وهدفت الزيارة الى تعزيز الشراكة في مجال بناء القدرات للأطباء الشباب والاستثمار في خبراتهم.

ورحب الدكتور النتشة بالوفد، وعبر عن شكره لهم على تدريب الطلبة، وأمله بأن تستمر هذه التجربة.

بدوره، شكر العودات جامعة النجاح على اتاحة الفرصة لهم لتدريب طلبة الطب فيها.

وأضاف أن الأردن وفلسطين بلد واحد، وأثنى على طواقم العمل في كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة وطلبة الكلية واتحاد طلبة الطب العالمي، وعبر عن فخره بما شاهد في الجامعة من تطور وتقدم وما لمسه ايضا في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، وكذلك تميز الطلبة في كلية الطب، مؤكدا أن تدريب الأطباء هو استثمار حقيقي ينعكس إيجابا على المجتمع بكل شرائحه.

أما الدكتور مازن عبد الله، فقد شكر طلبة كلية الطب وعلوم الصحة على ادائهم ومجهوداتهم.

بدوره، أكد عميد كلية الطب وعلوم الصحة الدكتور خليل عيسى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الكلية في مجال تدريب الطلبة، وقدم شكره للعودات على هذه الزيارة والجهود التي بذلها للحضور الى فلسطين وأعطاء هذه الورشة التدريبية.

وثمن الدكتور وليد الباشا، المحاضر في كلية الطب وعلوم الصحة ومشرف اتحاد طلبة الطب فرع الجامعة، دور الطلبة المميز في العمل على تطوير الإتحاد وشجعهم على المضي قدماً في تحقيق الإنجازات.

وقدم طلبة كلية الطب في الجامعة شكرهم للمدرسين في الكلية على جهودهم في تشجيع الطلبة على الاهتمام بالبحث العلمي وتحفيزهم على الجد والتنافس العلمي.

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