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جيش الاحتلال يضيق الخناق على المواطنين جنوب وغرب بيت لحم وينكل بهم

الأحد 22 سبتمبر 2019 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يضيق الخناق على المواطنين جنوب وغرب بيت لحم وينكل بهم


بيت لحم / سما /

كثفت قوات الاحتلال، عصر اليوم ، من إجراءاتها العسكرية في عدد من القرى غرب وجنوب بيت لحم بشكل ملفت، كما اعتدت على عدد من المواطنين.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن تحركات الجنود شملت إقامة الحواجز الطيارة في الشارع الموصل بين بيت لحم والخليل "شارع رقم "60" ، حيث ضيق الجنود على سائقي المركبات الفلسطينية، واقدموا على اغلاق مدخل النشاش جنوبي الخضر من خلال حاجز عسكري طيار هناك..

وعند مدخل بلدة بيت فجار الى الجنوب اغلق الجنود مدخلها الرئيس وادى ذلك الى حدوث اختناقات كبيرة في حركة المرور وخاصة عند دوار غوش عصيون وفي الطريق الموصل بين مخيم العروب وبلدة بيت امر المجاورة.

وانتشر جنود الاحتلال بشكل مكثف عند دوار عقبة حسنة عند المدخل الغربي لبلدة الخضر من دون معرفة الاسباب وراء هذه الاجراءات.

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