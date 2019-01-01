بعد فشل جلسة الحوار مع إدارة السجون.. "حماس": تعلن انضمام اسرى جدد للإضراب

فشلت جلسة الحوار التي عقدت ، اليوم بين قيادة حركة "حماس" في السجون الاسرائيلية وعلى رأسهم معمر الشيخ ومصلحة السجون في سجن "ايشيل " بعدما رفضت الاستجابة لمطالب الحركة في تنفيذ بنود انفاق "الكرامة 2" وازالة اجهزة التشويش المسرطنة فوراً.

وقال المتحدث باسم الهيئة القيادية لأسرى "حماس"، ان إدارة السجون عرضت على الأسرى وقف الأضراب مقابل تنفيذ مطالبهم في غضون اسبوعين ، لكنهم رفضوا ذلك وطالبوا بالتنفيذ الفوري لمطالبهم المتمثلة باخفاء التشويش وابعاد أجهزة التشويش القريبه مـــِن الغرف، تفعيل الهاتف العمومي خمسة مرات في الأسبوع، شراء سماعات حديثه لتجاوز التشويش ، وضع انتيلات لألتقاط بث فضائية الأقصى التابعة لحماس ، عودة كافة المضربين للغرف والأقسام التي خرجوا ‏‏منـِها ، نقل اسرى غزه الى سجن النقب ، السماح للأسرى بقسم 1 في سجن رامون التجول بين الأقسام .

واوضح ، ان ادارة السجون وافقت على هذه المطالب ، لكنها رفضت التنفيذ حتى اسبوعين ، وقد ابلغتهم الهيئه القيادية لأسرى حماس باصرارها على موقفها بالتنفيذ الفوري .

وذكر ان دفعة كبيرة من اسرى الحركة ستنضم مساء السبت للإضراب الذي يخوضه اكثر من 140 أسيرا في عدة سجون .

وأشار الناطق الى ان الاسرى المضربين في سجن نفحة يعانون من البرد القارص في ساعات الليل وترفض أدارة السجون تزويدهم سوى ببطانية واحدة .

واعلنت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي عن فتح باب التطوع للإضراب ومساندة اخوانهم الاسرى المستمرين بمعركة الأمعاء الخاوية منذ أسبوعين .