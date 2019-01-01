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6251 مريض سرطان.. الاحتلال مسبب رئيسي لأمراضنا

الأحد 22 سبتمبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
6251 مريض سرطان.. الاحتلال مسبب رئيسي لأمراضنا


قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، إن نفايات إسرائيل الكيماوية والنووية مسبب رئيسي في بعض الأمراض خصوصا السرطان للفلسطينيين.

وذكر اشتية خلال افتتاح مركز لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، في رام الله، أن "المعدلات العالية للإصابة بالأمراض في فلسطين لها علاقة بالنفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية".

وأوضح أن "هناك 6251 مريض سرطان، وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المجاورة، لأن الإسرائيليين يستخدمون أرضنا كمكب للنفايات، لذلك سنقاضيهم على هذا الفعل الإجرامي بحق المواطن والأرض".

وأفاد أشتية بأن الحكومة الفلسطينية شكلت "فريقا وطنيا لدراسة كامل القضايا المتعلقة بالشأن الصحي سواء كان ذلك التحويلات أو رفع القدرة للمؤسسة الصحية".

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