أبو سيف ومخول يبحثان إطلاق فعاليات مئوية ميلاد المؤرخ إميل توما

رام الله / سما /

بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مع رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية في حيفا عصام مخول، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات مئوية ميلاد المؤرخ إميل توما.

واتفق الطرفان على جمع شهادات حية حول حياة إميل توما السياسية والثقافية ونشرها، وإبراز المحطات في حياته عبر العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية.

وقال أبو سيف، إن الوزارة جاهزة لتنظيم الندوات حول إميل توما في مختلف محافظات الوطن وأراضي الـ48 لتناول مؤلفاته ومساهماته المتنوعة، والعمل على تنظيم حوارات حوله في جامعات الضفة الغربية وقطاع غزة والمدارس.

وتطرق إلى فعالية الاحتفاء ببيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 وضرورة تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية في أراضي الـ48 والتركيز على تنوع الهوية الفلسطينية في الثقافة العربية.

الراحل توما مؤرخ ومفكر فلسطيني ولد في حيفا عام 1919، وتوفي عام 1985، وكان ناشطاً في الحزب الشيوعي.

ترجمت مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية من بينها: الروسية والألمانية. كما ترجم بعضها إلى العبرية.

صدرت الاعمال الكاملة لإميل توما وعددها 14 مؤلفا، عن معهد اميل توما للأبحاث السياسية والاجتماعية في حيفا، من هذه المؤلفات أربعة مؤلفات عالجت القضية الفلسطينية وهي جذور القضية الفلسطينية، و60 عاما على الحركة القومية العربية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحركة القومية العربية والقضية الفلسطينية.

ومن مؤلفاته: العرب والتطور التاريخي في الشرق الأوسط، دار "الاتحاد"، حيفا، 1960، وثورة 23 تموز في عقدها الأول، دار "الاتحاد"، حيفا، 1962، وجذور القضية الفلسطينية، حيفا، 1968، والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، مطبعة "الاتحاد"، حيفا، 1973، 1981، وطريق الجماهير العربية الكفاحي في إسرائيل، أبو سلمى، 1982، وفلسطين في العهد العثماني، الفجر، القدس، 1983، والحركة القومية العربية والقضية الفلسطينية، الأسوار، عكا، 1984.، وتاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث، الأسوار، عكا، 1985، والصهيونية المعاصرة، الأسوار، عكا، 1985، ومنظمة التحرير الفلسطينية، دار "الاتحاد"، حيفا، 1986.، ومختارات في النقد الأدبي، دار "الاتحاد"، حيفا، 1993.