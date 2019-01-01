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تغريم فريق آيسلندي رفع علم فلسطين في مسابقة "يوروفيجن" في إسرائيل

الأحد 22 سبتمبر 2019 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريم فريق آيسلندي رفع علم فلسطين في مسابقة "يوروفيجن" في إسرائيل


ريكيافيك /سما/

 أعلن منظمو مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية، فرض غرامة على آيسلندا لقيام فرقة "هاتاري" الآيسلندية الموسيقية برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني خلال المسابقة الأخيرة التي جرت في إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن "الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون" الذي ينظم هذه المسابقة: "خلال الحفل النهائي لمسابقة يوروفيجن للأغنية للعام 2019، قام أعضاء فرقة هاتاري الآيسلندية برفع لافتة في خرق للمادة 2.6 التي تمنع أي تسييس للحدث".

وكان أعضاء فرقة "هاتاري" المعروفون بمواقفهم المعلنة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قاموا برفع لافتات بألوان العلم الفلسطيني لدى إعلان النتائج خلال الحفل الذي أقيم في تل أبيب، ما أثار غضب الجمهور الإسرائيلي.

وخلال المسابقة نفسها انتقدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بشدة المغنية الشهيرة مادونا التي غنت خلال الحفل برفقة راقصين لفوا ظهورهم بأعلام فلسطينية.

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