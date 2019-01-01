الاحتلال يغلق طريقا زراعيا ويجرف أرضا بكفر ثلث جنوب قلقيلية

قلقيلية / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، طريقا وجرفت أرضا زراعية في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية.

وأفاد عضو المجلس البلدي أحمد عودة، بأن الاحتلال قام بحفر الطريق المؤدي الى منطقة عيون وادي قانا في بلدة كفر ثلث، بطول يصل الى نصف كيلو متر، لإعاقة وصول المزارعين لأراضيهم بواسطة المركبات أو العربات .

وأشار إلى أن الاحتلال قام أيضا بإغلاق طريق بين كفر ثلث ومنطقة عيون وادي قانا في المنطقة الشرقية الشمالية للبلدة، بالسواتر الترابية، بهدف تهجير سكان المنطقة وتوسيع المشروع الاستيطاني، ويقطنها تجمع سكاني يطلق عليه "عرب الخولة" وهي ايضا طريق تربط البلدة بأراضيها.