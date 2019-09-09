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تعميم هام من وزير الأشغال لموظفي الوزارة بقطاع غزة

الأحد 22 سبتمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعميم هام من وزير الأشغال لموظفي الوزارة بقطاع غزة


رام الله / سما /

أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة تعميماً هاماً لموظفي الوزارة في قطاع غزة، بخصوص تحديث بيانتاهم استناداً للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني والمنعقدة بتاريخ 9-9-2019.

ودعا الوزير زيارة كافة الموظفين للحضور شخصياً (يمنع الإنابة) ومصطحباً الهوية الشخصية وصورة عنها وذلك لمقر سلطة الطيران المدني التابع لوزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة.

وتابع أن الحضور سيكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 بعد الظهر اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 23-9-2019 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 29-9-2019 في المقر الكائن (مدينة غزة- عمارة المشهراوي الواقعة شمال برج الإسراء الطابق الأول).

وأوضح أن الحضور إجباري وملزم للجميع، لافتاً إلى أن عدم الالتزام سيترتب عليه إجراءات قانونية ومادية

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