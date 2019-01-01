وفد جراحة أميركي ينهي مهمات طبية بغزة

غزة / سما /

أنهى وفد جراحة أميركي، اليوم الأحد، مهمات طبية أجراها في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي، التي استمرت نحو أسبوع بالتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين.

وقال رئيس قسم جراحة الأعصاب بمستشفى الأوروبي نضال أبو هدروس، إن الوفد أجرى باليوم الأول معاينة للمرضى الذين تم فرزهم بشكل مسبق، ويحتاجون لتدخل جراحي من قبل الطاقم المحلي للعرض على الوفد المختص.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه "تم إجراء 11 عملية جراحية بالشراكة مع الطاقم المحلي، أبرزها عملية استئصال لورم دماغي كبير الحجم وعميق يصل إلى داخل الحجرات الدماغية".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أبو هدروس أنه تم اجراء عمليتين لمريضين لاستئصال أورام بالجمجمة مع عملية ترقيع لها، إلى جانب الجراحات لإصلاح تشوهات في عظام الجمجمة لدى ثلاثة أطفال، وإجراء عمليات أخرى وتكللت جميعها بالنجاح.

وأكد أن قسم جراحة الأعصاب بالأوروبي يرحب دائما بالوفود الطبية الزائرة من الخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع من يستطيع أن يقدم خدمة نوعية وآمنة للمرضى، مشيرًا إلى أن القسم استقبل سبعة وفود منذ فبراير/ شباط الماضي.

وقامت إدارة مستشفى غزة الأوروبي بتكريم الوفد لإجرائه العديد من العمليات الجراحية الصعبة والتخفيف من معاناة المرضى، إلى جانب تدريب الطواقم الطبية المحلية.

يذكر أن وزارة الصحة تؤكد أنها تسعى دائماً بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية وتقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي.