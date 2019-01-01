  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ريفلين يلتقي غرينبلات

الأحد 22 سبتمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفلين يلتقي غرينبلات


القدس المحتلة / سما /

التقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن السفير الأميركي دافيد فريدمان حضر اللقاء الذي لم تعرف تفاصيله والنقاط التي بحثت خلاله، وسط ترجيحات بأن اللقاء بحث ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية تمهيدًا لقبول خطة السلام المسماة "صفقة القرن" عند نشرها قريبًا.

والتقى غرينبلات يوم الجمعة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكان من المقرر أن يلتقى بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض، إلا أنه لم يعقد اللقاء حتى اللحظة.

وسيبدأ ريفلين اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، حيث سيستقبل عددًا من الأحزاب في أوقات مختلفة.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

داخل ملجأ المدرسة.. اغتصاب جماعي بمدرسة ثانوية في "نيتيفوت" بالغلاف

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

"أزرق أبيض" يرد على مطالب "المشتركة" مقابل التوصية بغانتس.. وهذا ما قاله ..

مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

ليبرمان كبيضة القبان للحكومة الجديدة والقابض على مصير نتنياهو

الأخبار الرئيسية

حوامة

مستوطنون : إطلاق حوامة نحو كيبوتس على حدود غزة وعودتها بأمان

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة