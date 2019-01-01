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الداخلية بغزة: إعلان توظيف (1000) منتسب يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة الأمن

الأحد 22 سبتمبر 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: إعلان توظيف (1000) منتسب يأتي ضمن خطة لرفع كفاءة الأمن


غزة / سما /

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية  بغزة، إياد البزم، أن إعلان التوظيف لاستيعاب ألف منتسبٍ جديدٍ في قوى الأمن، يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية والشرطية، والمحافظة على حيويتها، وذلك من أجل  تقديم خدمة أفضل لمجتمعنا الفلسطيني.

وأكد البزم في تصريح مقتضب، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن معايير مهنية تفي بحاجة المؤسسة الأمنية، وإجراءات واضحة تحفظ حقوق المنافسة بين المتقدمين.

ولفت إلى أن حاجة وزارة الداخلية والمجتمع أكبر من ذلك، مستدركًا بالقول: "لكننا نتصرف وفق الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".

#الداخلية #توظيف

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