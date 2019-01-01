هيئة الأسرى: تراجع الوضع الصحي للأسير المضرب رمضان مشاهرة

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، أن تراجعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير المضرب رمضان مشاهرة (44 عاماً) من جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، والذي يخوض اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش.

وأوضحت الهيئة أن الأسير يعاني حالياً من أوجاع في الكلى وعدم انتظام في الضغط ودقات القلب ونسبة السكر في الدم، وخسر من وزنه 5 كغم.

وأضافت ان إدارة معتقلات الاحتلال تحتجز الأسير مشاهرة داخل زنازين الجلمة ذات المساحة الضيقة والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وكان الأسير مشاهرة قد أعلن اضرابه بتاريخ الثامن من أيلول الجاري خلال تواجده بمعتقل "ريمون"، وذلك احتجاجاً على تركيب جهاز تشويش ذو اشعاعات قوية بالقرب من غرفته، وبعد اعلانه الاضراب جرى نقله في اليوم التالي إلى مركز توقيف "الجلمة" وعزله داخل الزنازين.

يذكر أن الأسير مشاهرة دخل عامه 18 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالمؤبد 20 مرة.