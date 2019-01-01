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دروجبا يرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية

الأحد 22 سبتمبر 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
دروجبا يرشح صلاح للفوز بالكرة الذهبية


وكالات / سما /

يؤمن النجم الإيفواري ديديه دروجبا بحظوظ اللاعبين الأفارقة في التتويج بالكرة الذهبية 2019، الجائزة التي لم يستطع تحقيقها خلال مسيرته المثيرة للإعجاب، على الرغم من احتلاله المركز الرابع في عام 2007.

مهاجم البلوز السابق الذي تم اختياره من طرف فرانس فوتبول ليكون سفيراً للكرة الذهبية هذا الموسم. سيقوم بتقديم الحفل ومنح الجائزة للفائز يوم 2 ديسمبر.

وقال دروجبا في تصريحات لـ “فرانس فوتبول” بشأن إمكانية فوز لاعب إفريقي بالجائزة: “نعم ، أعتقد أن ساديو ماني، ومحمد صلاح، يمكنهما تحقيق الكرة الذهبية. كان لديهما موسم كبير مع ليفربول ، وفازا بدوري أبطال أوروبا…”

عندما سئل عن مرشحه المفضل، أجاب دروجبا بدبلوماسية: “سيكون الأمر صعباً لأن هناك العديد من اللاعبين الجيدين حقاً. هناك ليونيل ميسي، ساديو ماني، الذي كان لديه موسم رائع، محمد صلاح الذي يحافظ على الاستمرارية. وهناك فان ديك الذي قدم موسماً مثالياً مع ليفربول…”

#دروجبا #الكرة الذهبية

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