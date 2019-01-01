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رئيس دولة الاحتلال يلتقي غرينبلات

الأحد 22 سبتمبر 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس دولة الاحتلال يلتقي غرينبلات


القدس المحتلة / سما /

التقى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن السفير الأميركي دافيد فريدمان حضر اللقاء الذي لم تعرف تفاصيله والنقاط التي بحثت خلاله، وسط ترجيحات أن يكون بحث ضرورة تشكيل حكومة وحدة

وطنية واسعة إسرائيلية تمهيدًا لقبول خطة السلام المسماة "صفقة القرن" عند نشرها قريبًا.

والتقى غرينبلات يوم الجمعة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وكان من المقرر أن يلتقى مع بيني غانتس زعيم حزب أرزق- أبيض، إلا أنه لم يعقد اللقاء حتى اللحظة.

وسيبدأ ريفلين اليوم مشاورات تشكيل الحكومة، حيث سيستقبل عددًا من الأحزاب في أوقات مختلفة.

#جيسون غرينبلات #رؤوفين ريفلين

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