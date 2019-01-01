إطلاق حوامة نحو كيبوتس على حدود غزة وترجع بأمان

غزة / سما /

تسللت حوامة صغيرة أطلقت من قطاع غزة، باتجاه كيبوتس مجاور لحدود المنطقة الشمالية من القطاع.

وأبلغ مستوطنون وجنود عن رصدهم للطائرة، حيث حاول الجنود إسقاطها إلا أنها عادت فورًا إلى القطاع.

ووفقًا لقناة 13 العبرية، فإن الجنود طلبوا من المستوطنين اليقظة والحذر بعد تسلل الطائرة، وأبلغوا عن إسقاطها ثم تراجع الجيش ونفى ذلك.

وفي وقت لاحق ذكر مراسل القناة أن الحوامة عادت لقطاع غزة.

وتكرر إطلاق الحوامات مؤخرًا من القطاع، حيث ألقت منذ نحو أسبوع طائرة قنبلة تجاه جيب عسكري شرق رفح ما أدى لإعطابه.

ترجمة : القدس