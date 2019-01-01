  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني نسعى لإنشاء صندوق دوار لتمكين لأسر الأيتام يضمن لهم حياة كريمة

الأحد 22 سبتمبر 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني على وحدة الشعب الفلسطينية وتلاحمه الاجتماعي بمختلف أماكن تواجده، جاء خلال لقائه اعضاء جمعية القلوب الرحيمة رائد بدر وجاسر حسين ومعن صوالحة، بحضور مدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية عزت ملوح.

وأكد د. مجدلاني حرص وزارة التنمية الاجتماعية على التعاون المشترك مع مختلف الشركاء المحليين، مؤكداً ان الوزارة تفتح أبوابها أمام مختلف انواع التعاون والشراكات لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة والايتام

وناقش د. مجدلاني رؤية الوزارة اتجاه أسر الأيتام حيث تسعى الوزارة لإنشاء صندوق دوار لتمكين أسر الأيتام من خلال تدريب ربة الأسرة وانشاء مشروع يدر لها وأسرتها دخل شهري يضمن لهم حياة كريمة، ذلك من خلال الشراكة مع مختلف الجمعيات الشريكة العاملة في المجال لإدارة الصندوق.  

وأثنى د. مجدلاني على الجهد الكبير الذي تقوم به جمعية القلوب الرحيمة انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية اتجاه أبناء شعبها الفلسطيني مشدداً ان الأبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام48 هم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وأننا نستمد منكم الصمود.

كما شكر أعضاء جمعية القلوب الرحيمة على جهودهم التي تعبر عن المسؤولية الاجتماعية اتجاه أبناء شعبهم الفلسطيني.

#احمد مجدلاني #الأيتام

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

ليبرمان كبيضة القبان للحكومة الجديدة والقابض على مصير نتنياهو

الكشف عن شروط القائمة العربية لدعم بني غانتس في تشكيل حكومته!!

الأخبار الرئيسية

حوامة

إطلاق حوامة نحو كيبوتس على حدود غزة وترجع بأمان

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة