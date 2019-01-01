نائب العمادي يصل غزة يرافقه وفد فني لمتابعة خط كهرباء 161

القدس المحتلة/سما/

يصل نائب السفير القطري محمد العمادي خالد الحردان، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.

ومن المتوقع أن يرافق الحردان وفدا فنيا يتابع مع الجانب الإسرائيلي ملف خط كهرباء 161 الذي سيتم إمداد القطاع به.

ولا يعرف فيما إذا كان سيصل السفير القطري العمادي إلى القطاع لمتابعة عملية صرف المنحة القطرية المتوقع صرفها نهاية الأسبوع الجاري أو القادم.

وكانت فصائل فلسطينية هاجمت العمادي عقب تصريحات اتهم فيها حماس ومصر بالاستفادة من الحصار ماليًا، فيما أوضح العمادي في تصريحات لاحقة أنه لم يقصد الإساءة وأن تصريحاته فسرت بشكل خاطئ.