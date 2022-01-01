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بناء أول معبد يهودي في الإمارات

الأحد 22 سبتمبر 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بناء أول معبد يهودي في الإمارات


ابو ظبي / وكالات/

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن العمل سيبدأ العام المقبل في إنشاء أول معبد يهودي رسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يكتمل عام 2022.

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" التي تصدر في أبوظبي اليوم الأحد إن المعبد اليهودي سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في العاصمة أبوظبي، سيحتوي أيضا على مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.

وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير الماضي في أعقاب زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.

ورغم أن المعبد اليهودي (الكنيس) سيكون الأول في الإمارات فإن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة شعائرها الدينية.

ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في الإمارات كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي.

وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين، وأكبر طائفة منهم من الهنود. وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات، أي حوالي 30 في المئة من مجموع السكان في البلاد.

ولا ترتبط الإمارات بعلاقات دبلوماسية بإسرائيل، رغم أن ساسة إسرائيليين زاروا البلاد من قبل للمشاركة في فعاليات دولية.

وتعمل الإمارات على ترويج صورتها كمركز للتسامح وتقول إنها تدعم الحرية الدينية والتنوع الثقافي. غير أن الحكومة لا تسمح بمعارضة قيادتها، وتنتقدها جماعات حقوقية بسبب سجن نشطاء.

المصدر: رويترز

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