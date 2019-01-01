الجبير ردا على تلويح ظريف بـ”حرب شاملة”: يقول الكثير من الأمور المشينة

الرياض /وكالات/

رد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على تلويح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ”حرب شاملة” إن هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده بالقول إن تصريحات ظريف “تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة”.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد عن الجبير القول :”تصريحاته (ظريف) تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء منذ 80 عاما وحاربنا العديد من الحروب معا ونزفنا دماء معا … والسعودية وأمريكا ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب، وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك”.

وأضاف :”بالنسبة لما يقولونه، السيد ظريف إما أنه لا يقول الحقيقة أو أنه لا يعلم ما تقوم به حكومته، نحن نعلم أن هناك جزءا من الحكومة الإيرانية يعكسون صورة أنهم يريدون التواصل مع العالم إلا أنهم على ما يبدو ليس لديهم نفوذ، وهناك جزء آخر من الحكومة يريدون توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة ولا يريدون الحديث، الأمر أشبه بوجهين لعملة واحدة”.

وردا على سؤال حول ما يمكن للجبير قوله لظريف، قال الوزير السعودي: “هو (ظريف) وغيره من المسؤولين الإيرانيين قالوا العديد من الأمور غير الصحيحة إن لم تكن كذبا صريحا، وعليه فإن القول بأنهم غير مسؤولين أو أنهم لم يقوموا بذلك (هجوم أرامكو) مثير للغضب.”

كان ظريف رد على سؤال في مقابلة سابقة مع الشبكة بشأن “ماذا ستكون تداعيات غارة عسكرية أمريكية أو سعودية على إيران الآن؟”، بالقول :”حرب شاملة.. أنا أقدم تصريحا جديا حيال الدفاع عن بلدنا، وأقدم تصريحا جديا بأننا لا نريد حربا ولا نريد الاشتراك في مواجهة عسكرية، فنحن نؤمن بأن مواجهة عسكرية مبنية على الخداع هي أمر مروع. سيكون هناك الكثير من الضحايا، لكننا لن نتهاون في الدفاع عن أراضينا”.

وقال الجبير للمحطة إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي انطلق من أراض إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملا حربيا لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي.

وقال الجبير في وقت متأخر أمس السبت “نحمل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية”.

وأضاف “لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف…سيعتبر هذا عملا حربيا”.

وقال الجبير للصحفيين في وقت سابق إن الرياض تنتظر نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر أيلول وتسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف وكان أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم.

ورفضت السعودية إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية بينما تنفي طهران أي دور لها في الأمر.

وقال الجبير متحدثا عن طهران “إذا واصلوا هذا المسار فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري”.

وأضاف “لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية”.

ووصفت السعودية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص بأنه اختبار للإرادة الدولية في الحفاظ على النظام العالمي وقالت إنها تتطلع لبناء جبهة موحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الجبير “التساهل مع إيران لا يجدي. محاولة إنشاء نظام مالي مواز هو تساهل. محاولة منحهم خطا ائتمانيا هو تساهل. هذا يقوي شوكتهم”.

وأضاف “يتعين على الإيرانيين أن يعلموا أنه ستكون هناك عواقب لأفعالهم”.