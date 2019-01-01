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رئيس الوزراء يفتتح المركز الوطني لتشخيص السرطان برام الله

الأحد 22 سبتمبر 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يفتتح المركز الوطني لتشخيص السرطان برام الله


رام الله /سما/

 افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، الأول من نوعه في فلسطين، في مقر بنك الدم المركزي خلف مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وقال اشتية للصحفيين خلال تجوله في المركز، إن هذا الجهد الكبير يصب في صلب موضوع انفكاكنا عن الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز مستشفياتنا.

وأضاف، "نحن حريصون كل الحرص مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وبتوجيه من الرئيس محمود عباس على أن تكون المؤسسة الصحية على قدر عال من التطور لمعالجة مرضانا وتقنين السفر للعلاج في الخارج، مبديا استعداده لتقديم ما يلزم، مؤكدا أن المهم هو رفع المعاناة عن أهلنا".

وتابع رئيس الوزراء، "في السياق سيتم افتتاح المستشفى التركي في غزة وما يهمنا هو رفع المعاناة عن أهلنا في غزة والقدس ومخيمات الشتات، بما يضمن خدمة صحية متقدمة، مشددا على أن الهم واحد وسنستمر بالعمل إلى تجسيد حقوق شعبنا".

وحضر الافتتاح محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة الصحة مي كيلة وكادر وزارة الصحة.

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