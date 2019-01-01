  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين

الأحد 22 سبتمبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين


غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين قرب موقع المدرسة العسكري، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

ليبرمان كبيضة القبان للحكومة الجديدة والقابض على مصير نتنياهو

الكشف عن شروط القائمة العربية لدعم بني غانتس في تشكيل حكومته!!

الأخبار الرئيسية

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة

أبو ظريفة يكشف عن حراك واسع للفصائل ضد طرفي الانقسام لإنجاح جهود المصالحة