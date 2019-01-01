غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين

غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين قرب موقع المدرسة العسكري، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.