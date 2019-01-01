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ضبط 11 مركبة غير قانونية والقبض على 43 مطلوبا في جنين

الأحد 22 سبتمبر 2019 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما

ضبطت الشرطة اليوم الاحد، 11 مركبة غير قانونية والقت القبض على 43 مطلوبا للعدالة في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المدينة والمحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط 8 مركبات ودراجتين جميعها غير قانونية والقت القبض على 43 شخص مطلوباً للعدالة في مدينة ومحافظة جنين .

وناشدت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابر الطريق وعلى الممتلكات العامة بشكل عام وضرورة التعاون مع شرطة المحافظة في تنفيذ المذكرات القضائية ومحاربة أي مظاهر سلبية تخل بالامن والنظام العام .

#الشرطة #مركبة

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