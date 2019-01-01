السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

القدس المحتلة / سما /

قال عضو القائمة المشتركة اسامة السعدي إن القائمة بصدد اقرار توصية للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف بيني غانتس رئيس حزب "أبيض أزرق" بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى عدم وجود اتصالات رسمية مع رئيس تحالف (ابيض ازرق )غنتس.

واضاف السعدي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، ان الاتصالات والمشاورات مستمرة للخروج بهذه التوصية خلال الساعات القليلة القادمة فيما سيتم تقديم تقارير واوراق تشمل جميع مطالب الجماهير العربية في الداخل على راسها التخطيط والبناء والميزانيات والعدل الاجتماعي والعنف .

بذكر ان القائمة المشتركة احتلت المرتبة الثالثة في الانتخابات بعد حصولها على ثلاثة عشر مقعدا في الكنيست الامر الذي منع نتنياهو من الحصول على اغلبية او تشكيل حكومة ضيقة من واحد وستين عضوا فقط .

هذا من المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية الإسرائيلية النتائج النهائية لانتخابات الكنيست يوم الاربعاء القادم.

وكان موقع "والا" العبري ذكر أن القائمة العربية، ستطالب حزب "ازرق ابيض "، بعدة مطالب، كشروط لتوصية الرئيس ريفلين علي "بيني غانتس" لتشكيل الحكومة.

ووفقا للموقع، فإن قائمة مطالب القائمة المشتركة تضمن الشروط التالية: العمل على ضمان المساواة بين العرب واليهود، والقضاء على الجريمة بالوسط العربي، وتوسيع مساحة المدن والبلدات العربية في إسرائيل، والتقدم بالمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.