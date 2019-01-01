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فيديو.. الصين،، اكتشاف "وحش مائي" ضخم

الأحد 22 سبتمبر 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الصين،، اكتشاف "وحش مائي" ضخم


وكالات / سما /

اكتشف سكان شرق الصين "وحشا مائيا" طوله 18 مترا، كان يطفو على سطح الماء في نهر يانغتسي. بحسب Mirror Online.

شوهد هذا الكائن في مقاطعة هوبي الصينية، بالقرب من محطة "الممرات الثلاثة" التي تعتبر أكبر محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم. ويشير شهود عيان، إلى أن "الوحش" كان أسود اللون وطوله يصل إلى 60 قدما (18.2 متر).

وتقول البروفيسورة وانغ تشون فانغ من جامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية، إن هذا "الوحش" قد يكون ثعبانا نهريا. وقد خرجت بهذا الاستنتاج لأن حركة "الوحش" تشبه حركة الثعبان. وأضافت أن هناك الكثير من الكائنات التي تعيش سنوات عديدة تحت الماء.

ولكن صيادي الأسماك المحليين يؤكدون على أن هذا "الوحش" ليس سوى قطعة من شريط مطاطي يستخدم في صنع القوارب المطاطية.

#وحش بحري #الصين

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