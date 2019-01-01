‫حاسوب لوحي للاستخدامات الشاقة من سامسونغ‬

وكالات / سما /

أعلنت شركة سامسونغ إطلاق الحاسوب ‫اللوحي غالاكسي تاب أكتيف برو Tab Active Pro الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، والذي يستوفي المعايير العسكرية الأميركية MIL-STD-810G.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب اللوحي الجديد يدعم قلم ‫الإدخال S-Pen ويتضمن بطارية قابلة للاستبدال مع توفر إصدار LTE.

‫وتشتمل باقة التجهيزات على شاشة قياس (10.1 بوصات) تعمل بدقة وضوح 1920 x ‫1200 بيكسل، مع معالج كوالكوم رباعي النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 غيغاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ‫ويمكن زيادة سعة التخزين بكل سهولة عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة ‫microSD الخارجية.

‫ويحتوي الحاسوب اللوحي الجديد على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا ‫رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 13 ميغابيكسل، وبطارية قابلة للاستبدال ‫بسعة 7600 مللي أمبير ساعة.

‫‫ويعتمد جهاز سامسونغ غالاكسي Tab Active Pro الجديد على نظام تشغيل غوغل ‫أندرويد، مع تأكيد الشركة الكورية دعم الحاسوب اللوحي الجديد ‫بالتحديثات لمدة 4 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى دعم وضع سطح المكتب من ‫سامسونغ، الذي يعرف باسم DeX.

‫ولم تكشف سامسونغ عن موعد طرح أو أسعار الحاسوب اللوحي غالاكسي Tab Active Pro الجديد في أسواق المنطقة العربية.