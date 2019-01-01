‫أجهزة معيار واي فاي 6 تحصل على علامة الفحص‬

وكالات / سما /

أعلن اتحاد الواي فاي تمييز الأجهزة ‫المتوافقة مع معيار "واي فاي 6" (ax-WLAN) بواسطة ختم (Wi-Fi ‫Certified 6) حتى يسهل على المستخدم التعرف على أجهزة "الراوتر" والهواتف ‫الذكية وأجهزة "لابتوب" المتوافقة مع المعيار الجديد.

‫وبالنسبة للشركات المنتجة، فإن تقديم الأجهزة اللاسلكية (WLAN) للحصول على ‫الشهادة أو الاعتماد يعد أمرا تطوعيا.

‫ويوفر معيار واي فاي 6 الجديد سعة تقارب أربعة أضعاف معيار واي فاي ‫5 (ac-WLAN) من أجل تحقيق معدلات أكبر في نقل البيانات وكفاءة أكبر في ‫استهلاك الطاقة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعيار واي فاي 6 تقسيم القنوات اللاسلكية ‫المستخدمة بشكل ديناميكي على الأجهزة المتصلة، علاوة على مواءمة النطاق ‫الترددي لكل قناة على حدة بمرونة.

‫وأكد الاتحاد أن معيار واي فاي 6 الجديد يتوافق مع المعايير ‫السابقة، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم استعمال أجهزة اللابتوب القديمة ‫المزودة بمعيار واي فاي 4 (n-WLAN) مع أجهزة "الراوتر" المزودة بمعيار واي فاي 6 من دون أية مشكلات، إلا أن الأداء يكون أبطأ بنفس مستوى معيار واي فاي 4.

وأطلق اتحاد الواي فاي المسميات الجديدة للمعايير من ‫واي فاي 4 إلى واي فاي 6 مع بداية العام الجاري.