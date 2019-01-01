‫أجهزة معيار واي فاي 6 تحصل على علامة الفحص‬

أعلن اتحاد الواي فاي تمييز الأجهزة المتوافقة مع معيار "واي فاي 6" (ax-WLAN) بواسطة ختم (Wi-Fi Certified 6) حتى يسهل على المستخدم التعرف على أجهزة "الراوتر" والهواتف الذكية وأجهزة "لابتوب" المتوافقة مع المعيار الجديد.
وبالنسبة للشركات المنتجة، فإن تقديم الأجهزة اللاسلكية (WLAN) للحصول على الشهادة أو الاعتماد يعد أمرا تطوعيا.
ويوفر معيار واي فاي 6 الجديد سعة تقارب أربعة أضعاف معيار واي فاي 5 (ac-WLAN) من أجل تحقيق معدلات أكبر في نقل البيانات وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعيار واي فاي 6 تقسيم القنوات اللاسلكية المستخدمة بشكل ديناميكي على الأجهزة المتصلة، علاوة على مواءمة النطاق الترددي لكل قناة على حدة بمرونة.
وأكد الاتحاد أن معيار واي فاي 6 الجديد يتوافق مع المعايير السابقة، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم استعمال أجهزة اللابتوب القديمة المزودة بمعيار واي فاي 4 (n-WLAN) مع أجهزة "الراوتر" المزودة بمعيار واي فاي 6 من دون أية مشكلات، إلا أن الأداء يكون أبطأ بنفس مستوى معيار واي فاي 4.
وأطلق اتحاد الواي فاي المسميات الجديدة للمعايير من واي فاي 4 إلى واي فاي 6 مع بداية العام الجاري.