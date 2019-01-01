  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني على موقع "فيسبوك"

الأحد 22 سبتمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الاحد، ملابسات جريمة ابتزاز مادي من خلال موقع (فيسبوك) تعرضت لها مواطنة من احدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في ضواحي القدس، مفادها قيام شخص مجهول بمحادثتها عبر الفيسبوك انتحل صفة موظف في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بعد ان عرف حاجتها الماسة للعمل وانه وعدها بالتوظيف وبالمقابل اخذ يقنعها بتحويل كروت وطنية وجوال وبالفعل قامت يتحويل الكروت الذي وصلت قيمتها الى 500 شيكل على فترات، على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل .

وأضافت، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه وضبط الهواتف المستخدمة بعملية الابتزاز والتحرز عليها .

وأكدت، توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

#فيسبوك #جريمة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

ليبرمان كبيضة القبان للحكومة الجديدة والقابض على مصير نتنياهو

الكشف عن شروط القائمة العربية لدعم بني غانتس في تشكيل حكومته!!

الأخبار الرئيسية

السعدي: القائمة المشتركة بصدد تكليف غانتس رئيسا للحكومة

تل أبيب: الهجوم على منشآت النفط السعوديّة الأخطر والمملكة نمرٌ من ورقٍ والرياض

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة

أبو ظريفة يكشف عن حراك واسع للفصائل ضد طرفي الانقسام لإنجاح جهود المصالحة