كشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني على موقع "فيسبوك"

القدس المحتلة / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الاحد، ملابسات جريمة ابتزاز مادي من خلال موقع (فيسبوك) تعرضت لها مواطنة من احدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في ضواحي القدس، مفادها قيام شخص مجهول بمحادثتها عبر الفيسبوك انتحل صفة موظف في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بعد ان عرف حاجتها الماسة للعمل وانه وعدها بالتوظيف وبالمقابل اخذ يقنعها بتحويل كروت وطنية وجوال وبالفعل قامت يتحويل الكروت الذي وصلت قيمتها الى 500 شيكل على فترات، على الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل .

وأضافت، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه وضبط الهواتف المستخدمة بعملية الابتزاز والتحرز عليها .

وأكدت، توقيف المشتبه به وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.