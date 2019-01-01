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سولشاير يفجرها: لم استمع لكلام بيريز لأن بوجبا مستمر معنا

الأحد 22 سبتمبر 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يفجرها: لم استمع لكلام بيريز لأن بوجبا مستمر معنا


وكالات / سما /

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن نجمه الفرنسي بول بوجبا مستمر مع الشياطين الحمر، بالرغم من تلميح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بمحاولة التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد بالميركاتو الصيفي، ولكن انتهى الأمر باستمرار بوجبا مع اليونايتد.

وبالرغم من تصريحات بول بوجبا ووكيل أعماله مينو رايولا، وحتى شقيق بوجبا برغبة النجم الفرنسي في الانضمام للريال، وتلميح فلورنتينو بيريز، إلا أن سولشاير واثق من استمرار اللاعب مع الفريق.

وتحدث أولي جونار سولشاير حسب صحيفة “الجارديان” قائلاً “لم استمع لكلام رئيس نادي ريال مدريد، وبوجبا يعطي هنا كل ما لديه، وملتزم تماماً بعقده مع مانشستر يونايتد”.

وأضاف “لقد رأينا ذلك في بوجبا أثناء فترة إصابته، لقد كان يعمل مثل المجنون للوصول إلى لياقته البدنية لأنه يريد اللعب معنا، ومساعدة زملائه في الفريق”.

وتابع “لست قلقاً الآن، ولن أكون قلقاً في المستقبل من بقاء بوجبا معنا، وإذا عاد ريال مدريد من أجل ضم بوجبا في يناير، فلن أكون قلقاً، وسنتعامل مع شائعات رحيله مرة أخرى كما فعلنا في الصيف”.

وأكمل “بوجبا لن يذهب إلى أي مكان، فهو سعيد بالتواجد هنا”.

#سولشاير #بيريز #بوجبا

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