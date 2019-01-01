توتنهام يعود للتعثرات مجدداً بالخسارة من ليستر سيتي

وكالات / سما /

عاد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، إلى التعثرات مجدداً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة من نادي ليستر سيتي.

وخسر نادي توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، من نادي ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب ووكرز معقل الثعالب.

وبدأ النادي اللندني توتنهام بالتسجيل عن طريق مهاجمه المتألق هاري كين في الدقيقة 29، وفشل صاحب الأرض ليستر سيتي بقيادة بريندان رودجرز مدرب ليفربول السابق في تعديل النتيجة قبل صافرة الحكم لنهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 69 من عمر اللقاء، نجح البرتغالي الشاب ريكاردو بيريرا في تسجيل هدف التعادل لصالح نادي ليستر سيتي، قبل أن يحرز جيمس ماديسون هدفاً قاتلاً في الدقيقة 85 ليقود ليستر لفوزاً دراماتيكياً.

وبهذه الخسارة، تراجع نادي توتنهام هوتسبير إلى المركز الخامس بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما احتل ليستر سيتي المركز الثاني مؤقاً برصيد 11 نقطة، منتظراً نتيجة مباراتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.