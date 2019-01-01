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فيديو.. برشلونة يسقط مجدداً خارج أرضه ضد غرناطة بمشاركة ميسي

الأحد 22 سبتمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يسقط مجدداً خارج أرضه ضد غرناطة بمشاركة ميسي


وكالات / سما /

سقط فريق نادي برشلونة بالهزيمة على يد مضيفه، غرناطة، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واستمرت معاناة الفريق الكتلوني خارج الأرض، ليتلقى هزيمته الثانية في الدوري الإسباني هذا الموسم على ملعب لوس كارمينيس في ختام منافسات اليوم من الجولة الخامسة.

البرسا كان يقبع في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وهو بالتأكيد موقع لا يليق بقيمة وتاريخ البلوجرانا، مما كان يمثل دافعاً له لتحقيق الانتصار على غرناطة من أجل الوصول إلى النقطة رقم 10 والتساوي مع أتلتيكو مدريد، وإشبيلية مؤقتاً حتى مواجهته مع ريال مدريد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان غداً.

إلا أن أصحاب الأرض لم يحتاجوا سوى لـ 63 ثانية من أجل هز شباك الحارس الألماني المتألق مارك أندريه تير شتيجن عن طريق اللاعب رامون عزيز، مستغلين خطأ فادحاً من جانب جونيور فيربو الظهير الأيسر للبلوجرانا، الذي لعب الليلة على حساب الغائب جوردي ألبا.

واستعان المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي بخدمات ليونيل ميسي وأنسو فاتي معاً في بداية الشوط الثاني، على حساب كل من جونيور فيربو وكارليس بيريز، على أمل العودة في النتيجة وتسجيل التعادل أولاً ثم البحث عن هدف الانتصار والنقاط الثلاث.

ولكن غرناطة هو من فعلها مجدداً وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء ضد البديل أرتورو فيدال، لينفذها البديل الآخر فاديو بنجاح في الدقيقة 66 ويزيد المهمة صعوبة على زملاء أنطوان جريزمان، قبل أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة المؤلمة لعشاق البلوجرانا.

#برشلونة #غرناطة

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