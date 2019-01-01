نتنياهو ينفي نيته التوصل لصفقة قضائية

القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، ما نشر في قناة 13 العبرية مساء الجمعة، أنه يسعى للتوصل لصفقة سياسية- قضائية، بشأن الاتهامات الموجهة إليه في عدد من ملفات الفساد.

وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن فريق الدفاع الذي يمثله سيحضر جلسة الاستماع المحددة له لتقديم الطعون الحاسمة واللازمة في تلك الاتهامات.

وأكد المكتب، إنه لن يكون هناك أي صفقة مع النيابة أو أي جهة سياسية.

وكانت قناة ريشت كان نقلت الليلة الماضية عن مسؤولين في النيابة الإسرائيلية قولهم إنه في حال تم اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو فإن النيابة ستعارض التوصل لصفقة معه بدون اعترافه بما نسب إليه وفرض عقوبة السجن.