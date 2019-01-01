الخطوط الكندية تجبر مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب

وكالات

قالت فتاة مسلمة تدعى فاطمة عبد الرحمن، إن الخطوط الجوية الكندية، "إير كندا"، أجبرتها على خلع حجابها أمام ركاب طائرة كانت متجهة إلى سان فرانسيسكو.



وعبد الرحمن تبلغ 13 عاما من العمر، وهي لاعبة إسكواش أمريكية، وكانت عائدة إلى سان فرانسيسكو في آب/ أغسطس الماضي حين أجبرها طاقم الطائرة الكندية على خلع حجابها، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات، فيما رفضت الشركة طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص.



وقدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية شكوى ضد الخطوط الجوية الكندية، فيما ترغب عائلة فاطمة عبد الرحمن بالحصول على اعتذار مكتوب من شركة الطيران الكندية، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته "إير كندا" على "تويتر"، تعليقا على شكوى العائلة.