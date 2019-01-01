  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخطوط الكندية تجبر مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب

الأحد 22 سبتمبر 2019 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخطوط الكندية تجبر مسلمة على خلع حجابها أمام الركاب


وكالات

قالت فتاة مسلمة تدعى فاطمة عبد الرحمن، إن الخطوط الجوية الكندية، "إير كندا"، أجبرتها على خلع حجابها أمام ركاب طائرة كانت متجهة إلى سان فرانسيسكو.


وعبد الرحمن تبلغ 13 عاما من العمر، وهي لاعبة إسكواش أمريكية، وكانت عائدة إلى سان فرانسيسكو في آب/ أغسطس الماضي حين أجبرها طاقم الطائرة الكندية على خلع حجابها، رغم إتمامها الفحص الأمني على البوابات، فيما رفضت الشركة طلبها بخلع الحجاب في غرفة أو مكان خاص.


وقدم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية شكوى ضد الخطوط الجوية الكندية، فيما ترغب عائلة فاطمة عبد الرحمن بالحصول على اعتذار مكتوب من شركة الطيران الكندية، رافضة الاعتراف بالتوضيح الذي نشرته "إير كندا" على "تويتر"، تعليقا على شكوى العائلة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية: غانتس سيسير على خطى نتنياهو لكنه سيختلف عنه مع غزة

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

يديعوت تزعم: هنية طلب من قيادات حماس عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن مصر

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

شرطة غزة تحقق في ظروف مصرع مواطن وسط شبهات جنائية

يديعوت تكشف أسباب القلق الإسرائيلي بعد هجمات أرامكو

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة

أبو ظريفة يكشف عن حراك واسع للفصائل ضد طرفي الانقسام لإنجاح جهود المصالحة

جيش الاحتلال: الطائرة المسيرة التي أسقطتها سوريا ليست لنا وقد تكون للحرس الثوري الإيراني

مجدلاني: الوضع الآن معقد وما حدث بـ"إسرائيل" تغيير مهم ولا يوجد لدينا رهان على غانتس