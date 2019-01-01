"البرلماني العربي" يؤكد أهمية توحيد المواقف لمواجهة الاحتلال

عمان / سما /

قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، إن إمعان دولة الاحتلال في محاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية لن يتم القبول به، ويتوجب اليوم إزاء الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية تدعيم وحدة الصف العربي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف الطراونة في تصريح صحفي، ان الاحتلال ما زال يمارس أبشع الانتهاكات بحق الشعب سواء بتجريف الأراضي، أو شرعنة المستوطنات، أو تدنيس المقدسات، أو زج الأطفال والنساء والشيوخ في المعتقلات.

وناشد الحكومات العربية بتوحيد الكلمة والموقف وإعادة صدارة القضية الفلسطينية على طاولة القرار العربي، ورفض كل أشكال الصفقات المشبوهة والتسريبات الخبيثة حول مستقبل القضية الفلسطينية، مناشدا منظمة التعاون الإسلامي وبرلمانات العالم المختلفة، الانحياز إلى عدالة القضية الفلسطينية.