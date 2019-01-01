3373 مسافرًا تنقلوا عبر معبر الكرامة أمس السبت

اريحا / سما /

تنقل 3373 مسافرًا في كلا الاتجاهين يوم أمس السبت، عبر معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تنقل 3373 مسافرًا عبر معبر الكرامة، غادر منهم 1571 مسافرًا إلى الخارج، بينما عاد 1802 مسافرًا إلى أرض الوطن، وأرجع الاحتلال 4 مسافرين.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الأحد من السابعة والنصف صباحًا ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.