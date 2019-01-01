  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

3373 مسافرًا تنقلوا عبر معبر الكرامة أمس السبت

الأحد 22 سبتمبر 2019 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل 3373 مسافرًا في كلا الاتجاهين يوم أمس السبت، عبر معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تنقل 3373 مسافرًا عبر معبر الكرامة، غادر منهم 1571 مسافرًا إلى الخارج، بينما عاد 1802 مسافرًا إلى أرض الوطن، وأرجع الاحتلال 4 مسافرين.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم الأحد من السابعة والنصف صباحًا ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

#معبر الكرامة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

يديعوت تزعم: هنية طلب من قيادات حماس عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن مصر

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

شرطة غزة تحقق في ظروف مصرع مواطن وسط شبهات جنائية

مسؤول أمني عراقي: زعيم تنظيم الدولة "البغدادي" يتواجد في هذا المكان!

نتنياهو: التحريض من اليسار يتجاوز كل خط أحمر

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة

أبو ظريفة يكشف عن حراك واسع للفصائل ضد طرفي الانقسام لإنجاح جهود المصالحة

جيش الاحتلال: الطائرة المسيرة التي أسقطتها سوريا ليست لنا وقد تكون للحرس الثوري الإيراني

مجدلاني: الوضع الآن معقد وما حدث بـ"إسرائيل" تغيير مهم ولا يوجد لدينا رهان على غانتس