الرئيس يصل الى نيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله / سما /

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم الأحد، مدينة نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ(74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق الرئيس، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد ابو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، والوزير مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور.

وكان سيادته، قد اختتم امس السبت، زيارة رسمية للنرويج استمرت ثلاثة أيام، والتقى خلالها كبار المسؤولين وعلى رأسهم ولي العهد النرويجي، القائم بأعمال الملك هاكون ماغنوس، ورئيسة الوزراء ايرنا سولبرغ، ووزيرة الخارجية ايني اريكسون.