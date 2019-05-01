غزة : فتح باب التجنيد للعمل في الأجهزة الأمنية بهذه الشروط ..

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، قرارها استيعاب 1000 منتسب جديد، وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن.

وفتحت الوزارة باب التجنيد في قوى الأمن للمواطنين الراغبين بالعمل في الوزارة، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الآتية:

1- أن لا يكون سن المتقدم يقل عن 18 عامًا وألا يزيد عن 21 عامًا،(مواليد 1/10/1998 حتى 1/10/2001).

2- غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

3- تحصيله العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

4- أن يتمتع باللياقة الصحية للخدمة العسكرية.

5- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله.

6- أن يجتاز الاختبارات المقررة.

وسيتنافس المتقدمون على شغل الوظيفة من خلال اجتياز المراحل الآتية:

1. مرحلة التسجيل لقبول الطلبات: والتي ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 22/09/2019 الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشراً ليلاً من يوم السبت الموافق 28/09/2019، ومن خلال موقع هيئة التنظيم والإدارة – تسجيل الدخول الموحد.

2. مرحلة اختبار اللياقة البدنية: وسيعلن عنها فور الانتهاء من التسجيل وقبول الطلبات، وسيخضع المتسابق لاختبارات اللياقة البدنية.

3. مرحلة اختبار اللياقة الصحية للخدمة العسكرية: وفقاً للمعايير المحددة والمعلن عنها على موقع هيئة التنظيم والإدارة.

4. مرحلة اختبار الهيئة والمقابلة الشخصية.

5. إعلان النتائج.

وحرصاً من الوزارة على تعزيز منظومة الشفافية، والعدالة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، فإن أجهزة الرقابة في وزارة الداخلية والأمن الوطني ستتابع مراحل عملية التوظيف، كما تدعو أجهزة الرقابة الحكومية والمجتمعية والمجلس التشريعي (مُمثلاً بلجنة الأمن) للوقوف على كافة الإجراءات، ومتابعة كافة مراحل المسابقة.

يتم التسجيل وقبول الطلبات عبر نافذة الدخول الموحد من خلال الرابط أدناه:

https://oaab.gov.ps/admin/Login.aspx

الشروط العامة والخاصة:

إعلان رقم (5/2019م)

بشأن تعيين أفراد "ذكور" بوزارة الداخلية

تعلن هيئة التنظيم والإدارة عن فتح باب التجنيد للعمل في الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 22/09/2019م وحتى نهاية يوم السبت الموافق 28/09/2019م، في محافظات قطاع غزة، ووفقاً للشروط التالية:

أولاً/ الشروط العامة:

1. أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

3. أن يكون لائق صحياً للخدمة العسكرية.

4. أن يجتاز المتقدم الإختبارات المقررة.

ثانياً: الشروط الخـاصة:

1- ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عام ولا يزيد عن (21) عام، مواليد } 01/10/1998م حتى 01/10/2001م{.

2- ألا يتجاوز المؤهل العلمي للمتقدم عن ثانوية عامة.

3- ألا يقل الطول عن 170سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

ثالثا: إجـراءات التسجيل:

يتم تعبئة طلبات الإلتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة بدءاً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 22/09/2019م وحتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم السبت الموافق 28/09/2019م، على الرابط: https://oaab.gov.ps/admin/Login.aspx

رابعاً: المستندات المطلوبة:

1- صورة عن شهادة الميلاد.

2- صورة عن آخر مؤهل علمي.

3- صورة عن البطاقة الشخصية.

4- صور شخصية مقاس (4*6) عدد (4).

سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقتٍ لاحق.

ملاحظات عامة:

1- سيتم إلحاق الناجحين في جميع الإختبارات لدورة تدريبية لمدة ثلاث شهور.

2- يتم أخذ الناجحين في الدورة التدريبية برتبة جندي تحت الإختبار لمدة (6) شهور.

3- يُثبت من أمضى فترة الإختبار بنجاح برتبة جندي.

4- يتم التسوية على المؤهل العلمي بحد أقصى ثانوية عامة، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة ضمن فئة الأفراد.

5- سيتم إعفاء كافة المتسابقين من رسوم إصدار شهادة حسن سير وسلوك.