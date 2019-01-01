مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين، وداهمت المنازل خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة في الضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد نهاد قيم من حي رأس العين بنابلس، على حاجز بيت فوريك، بحجة العثور على سكين بحوزته.

وفي القدس، اعتقل المواطن علي ياسر الخطيب من بلدة حزما شرقا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدتي بيت كاحل وبيت أولا غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بيت كاحل وهم: محمود سالم الزهور، ومحمد تيسير عصافرة، ومعاذ أحمد محمود عصافرة، ويوسف أحمد محمود عصافرة، وزهران محمود الزهور.

وجرى اعتقال الأسير السابق رائد عبد العفو العملة من منزله في بيت أولا.