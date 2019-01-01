  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

روحاني : لا أحد يجرؤ على شن الحرب على إيران

الأحد 22 سبتمبر 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني : لا أحد يجرؤ على شن الحرب على إيران


طهران/وكالات/


انطلقت اليوم الأحد في طهران مراسم العرض العسكري للحرس الثوري والجيش الإيراني بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية، بكلمة للرئيس حسن روحاني.

وقال روحاني في الكلمة التي ألقاها أمام قادة الجيش والحرس الثوري، إن " العدو اليوم لا يجرؤ على اتخاذ القرار بشن عدوان على إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "العدو بدأ حربا اقتصادية ويمارس الإرهاب الاقتصادي ضد إيران"، مشيرا إلى أن الهدف هو تدمير إيران وتجزئتها.

وأكد أن إيران ستصمد في مواجهة الحرب الاقتصادية والنفسية والتهديد بالحرب العسكرية، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي يتسبب في زعزعة الأمن في الخليج والعراق وأفغانستان، وأن الولايات المتحدة تريد السيطرة على المنطقة وثرواتها.

وقال الرئيس الإيراني إن قوات بلاده وقفت إلى جانب العراق وسوريا وفلسطين وحاربت الإرهاب وجلبت الأمن للمنطقة، مضيفا أن إيران تمد يد الصداقة والأخوة  لجميع دول الجوار ومستعدة للتغاضي عن أخطائهم السابقة.

وانطلقت فعاليات العرض العسكري السنوي صباح اليوم في طهران وعدد من المحافظات الأخرى بمناسبة ذكرى "الدفاع المقدس"، الحرب العراقية - الإيرانية التي اندلعت سنة 1980 وانتهت سنة 1988.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة أمريكية: غانتس سيسير على خطى نتنياهو لكنه سيختلف عنه مع غزة

غزة: الكشف عن تفاصيل التبادل التجاري مع مصر و"إسرائيل" وارتفاع أسعار السجائر في القطاع

يديعوت تزعم: هنية طلب من قيادات حماس عدم الإدلاء بأي تصريحات بشأن مصر

إعلام أمريكي يكشف عن فضيحة سياسية جديدة تهز البيت الأبيض

لجنة دولية تجتمع خلال أيام لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة.. اليك تفاصيلها

شرطة غزة تحقق في ظروف مصرع مواطن وسط شبهات جنائية

يديعوت تكشف أسباب القلق الإسرائيلي بعد هجمات أرامكو

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي : كوماندو حماس يمثل لنا تحديا بحريا في غزة

شركة "الكهرباء الإسرائيلية" تقطع اليوم التيار عن الفلسطينيين في الضفة

أبو ظريفة يكشف عن حراك واسع للفصائل ضد طرفي الانقسام لإنجاح جهود المصالحة

جيش الاحتلال: الطائرة المسيرة التي أسقطتها سوريا ليست لنا وقد تكون للحرس الثوري الإيراني

مجدلاني: الوضع الآن معقد وما حدث بـ"إسرائيل" تغيير مهم ولا يوجد لدينا رهان على غانتس