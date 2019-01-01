الكشف عن شروط القائمة العربية لدعم بني غانتس في تشكيل حكومته!!

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأحد، عن أن رؤساء الاحزاب العربية الأربعة، الذين يشكلون اتحاد "القائمة العربية المشتركة" سيجتمعون اليوم، لمناقشة توصية الرئيس على شخص لتشكيل الإئتلاف الحكومي.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن هناك خلافات داخل القائمة العربية المشتركة، بشأن التوصية على زعيم حزب "حكول لفان" بنني غانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وأضافت القناة، أن رئيس القائمة عضو الكنيست أيمن عودة، يؤيد التوصية على غانتس، بينما يعارض رئيس حزب "بلد" جمال زحالقة، التوصية على أي مرشح إسرائيلي لتشكيل الحكومة.

وفي سياق متصل، ذكر موقع "والا" العبري، أن القائمة العربية، ستطالب حزب "كحول لفان"، بعدة مطالب، كشروط لتوصية الرئيس ريفلين علي "بيني غانتس" لتشكيل الحكومة.

ووفقا للموقع، فإن قائمة مطالب القائمة المشتركة تضمن الشروط التالية: العمل على ضمان المساواة بين العرب واليهود، والقضاء على الجريمة بالوسط العربي، وتوسيع مساحة المدن والبلدات العربية في إسرائيل، والتقدم بالمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، على أساس حل الدولتين.

وأشار الموقع العبري، الى أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين، سيبدأ اليوم المشاورات مع رؤساء القوائم الحزبية بالكنيست، واستماع توصياتهم حول الشخص الذي سيتم تكليفه لتشكيل الحكومة.