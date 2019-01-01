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ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية

الأحد 22 سبتمبر 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابرز عناوين الصحف الاسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

تصدرت مجموعة الشروط التي قدمتها القائمة المشتركة بزعامة ايمن عودة، الى "الأزرق والأبيض" للتوصية لـ غانتز، بتشكيل الحكومة امام الرئيس الاسرائيلي وفي مقدمتها وقف قانون تشديد العقوبة على البناء وإلغاء قانون القومية، بينما صرح مسؤول في "الأزرق والأبيض" لم نعط وعود الى القائمة المشتركة، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم الاحد.

ومن أبرز العناوين:

#هآرتس:

-أعضاء القائمة المشتركة يعقدون اجتماع طارئا في كفر قاسم

-المشتركة تطرح عدة شروط امام غانتز من اجل التوصية به لتشكيل الحكومة امام الرئيس الاسرائيلي ريفلين

-من اهم شروط المشتركة: الغاء قانون القومية وتجميد هدم المباني وإلغاء قانون تشديد العقوبة على البناء غير المرخص

-"الأزرق والأبيض": لم نعط للمشتركة أية وعود من أجل التوصية لـ غانتز بتشكيل الحكومة امام الرئيس الاسرائيلي

#معاريف:

-"الأزرق والأبيض" يطلب من "المشتركة" الغاء شرط متعلق بإلغاء تشديد العقوبة على البناء غير المرخص

-نتنياهو يلتقي بأحزاب اليمين قبل المشاورات مع الرئيس الاسرائيلي

-زحالقة: التجمع الوطني يرفض التوصية الى غانتز لأنه رجل يميني

-جيا فيلغ: اذا تم التوجه الى انتخابات ثالثة سيكون نتنياهو هو من يتحمل هذه المسؤولية

-ليبرمان: لا اتفاق مع غانتز

# إسرائيل اليوم:

-زحالقة: حزب التجمع الوطني يرفض التوصية لغانتز بتشكيل الحكومة امام  الرئيس الاسرائيلي وربما يؤدي ذلك الى الانفصال

-"الأزرق والأبيض": إسرائيل قبل كل شيء وهناك فاشيون وهناك رأي الدولة

-ناشطون في القائمة: لمنع انتخابات ثالثة حكومة بزعامة غانتز

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